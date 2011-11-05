На цифрове телебачення передбачено 350 млн. грн.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено виділення понад 350 млн. грн. на створення в Україні цифрового телебачення.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ, виступаючи у суботу на святкуванні з нагоди 60-річчя українського телебачення, передає корреспондент УНІАН.

"Наше телебачення стоїть на порозі запровадження інноваційного цифрового телемовлення, і ми в бюджеті на наступний рік заклали понад 350 мільйонів гривень для того, аби наші люди мали змогу дивитися цифрове телебачення", - сказав прем’єр.