Facebook шукає самогубців
Розроблено програму допомоги
СоціальнамережаFacebookзапуститьпрограму допомогипотенційнимсамогубцям,повідомляєAssociated Press.
У випадку,якщокористувачсоцмережіпомітитьу "френда"суїцидальнізаписи,вінможе повідомитипро це компанії.ПісляцьогоFacebookвідправитьпотенційномусамогубцевілист зпропозицієюзателефонувативцентрпсихологічноїдопомоги, абоперейти попосиланнюзгенерованоїі початичатз фахівцем.Функція будедоступнатількивСША.
Представникисервісувказують,що автоматичневизначення відповіднихповідомленьмоглобутипроблематичним,і тому відньоговідмовилися.
У квітні 2010року ЗМІповідомлялипро те, що пошуковиккомпаніїGoogleпублікуваввпошуковій видачіпо запитах,пов'язанимзсуїцидом, номерителефонівамериканськоїгарячої лініїіз запобіганнясамогубств, зауважуєЛента.ру.