Facebook шукає самогубців

01:25, 14 грудня 2011
Наука та IT
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Розроблено програму допомоги

СоціальнамережаFacebookзапуститьпрограму допомогипотенційнимсамогубцям,повідомляєAssociated Press.

У випадку,якщокористувачсоцмережіпомітитьу "френда"суїцидальнізаписи,вінможе повідомитипро це компанії.ПісляцьогоFacebookвідправитьпотенційномусамогубцевілист зпропозицієюзателефонувативцентрпсихологічноїдопомоги, абоперейти попосиланнюзгенерованоїі початичатз фахівцем.Функція будедоступнатількивСША.

Представникисервісувказують,що автоматичневизначення відповіднихповідомленьмоглобутипроблематичним,і тому відньоговідмовилися.

У квітні 2010року ЗМІповідомлялипро те, що пошуковиккомпаніїGoogleпублікуваввпошуковій видачіпо запитах,пов'язанимзсуїцидом, номерителефонівамериканськоїгарячої лініїіз запобіганнясамогубств, зауважуєЛента.ру.

 

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