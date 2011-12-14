Facebook шукає самогубців

Розроблено програму допомоги

СоціальнамережаFacebookзапуститьпрограму допомогипотенційнимсамогубцям,повідомляєAssociated Press.



У випадку,якщокористувачсоцмережіпомітитьу "френда"суїцидальнізаписи,вінможе повідомитипро це компанії.ПісляцьогоFacebookвідправитьпотенційномусамогубцевілист зпропозицієюзателефонувативцентрпсихологічноїдопомоги, абоперейти попосиланнюзгенерованоїі початичатз фахівцем.Функція будедоступнатількивСША.



Представникисервісувказують,що автоматичневизначення відповіднихповідомленьмоглобутипроблематичним,і тому відньоговідмовилися.



У квітні 2010року ЗМІповідомлялипро те, що пошуковиккомпаніїGoogleпублікуваввпошуковій видачіпо запитах,пов'язанимзсуїцидом, номерителефонівамериканськоїгарячої лініїіз запобіганнясамогубств, зауважуєЛента.ру.

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