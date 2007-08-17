У NASA вирішили ризикнути шаттлом Endeavour

Шаттл Endeavour може повернутися на Землю без проведення ремонту обшивки на орбіті - таке рішення після ретельного аналізу прийняло Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), повідомляє Associated Press. За результатами останнього термічного тесту фахівці NASA зробили висновок, що в ході зворотного польоту шаттл не піддасться серйозним структурним змінам і зможе благополучно повернутися на Землю. Керівництво NASA сповістило про своє рішення астронавтів, що знаходилися на орбіті.

Нагадаємо, під час вивчення фотографій, зроблених незадовго до стиковки шаттлу з Міжнародною космічною станцією (МКС), було виявлено пошкодження обшивки космічного корабля. Пробоїна площею близько 7,5 кв. см утворилася під час старту шаттлу. Передбачається, що подібне пошкодження стало причиною катастрофи шаттлу Columbia при поверненні на Землю в лютому 2003 р.

РБК-Україна