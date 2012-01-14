Єпархія УПЦ провела конкурс парафіяльних сайтів

Херсонська єпархія Української православної церкви провела конкурс місцевих парафіяльних сайтів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської єпархії УПЦ, конкурс на кращий парафійний сайт проводився єпархіальним сайтом «Православний Херсон» з благословення архієпископа Херсонського і Таврійського ІОАННА.

Конкурс був організований з метою популяризації існуючих веб-ресурсів і спонукання створення нових сайтів парафій, а також привертання уваги громадськості до святинь херсонського краю, що знаходяться не тільки в обласному центрі, а й у районних центрах і далеких глибинках.

На конкурсі було представлено 8 сайтів.

У конкурсі визначено трьох переможців: 1-е місце – сайт «Асканія православна» (смт Асканія-Нова, Чаплинський район), 2-е місце – сайт Георгіївського храму (село Мала Кардашинка, Голопристанський район) і 3-е місце – сайт Сергіївського храму (селище Залізний Порт, Голопристанський район).

Переможці конкурсу були нагороджені архієрейськими грамотами.