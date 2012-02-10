Росіяни просвердлили Антарктиду наскрізь

Росіяни пробили прохід до найбільшого в Антарктиді підлідного озера Схід, яке не контактувало з біосферою більш як 15 млн. років.

Як зазначає газета «Экономические известия», досягнення озера Схід - одне з основних відкриттів, якого довго очікували в міжнародних наукових колах. Дослідники розраховують виявити тут мікроорганізми, які існували на Землі до Льодовикового періоду і вибрали інший шлях еволюції.

Також вивчення озера дасть знання, які можуть допомогти знайти життя на обледенілих супутниках Юпітера і Сатурну або під полярними крижаними шапками Марса, де можуть бути схожі умови.

За словами учених, відкриття озера Схід за своєю важливістю, технологічною складністю та унікальністю порівнянне з першою висадкою космічного апарату на Марс.

Щоб пробурити крижану товщу, яка вкриває озеро Схід, було потрібно майже 30 років. Буріння 3768-метрової свердловини розпочалося в 70-х. Але в 1996 р., коли до реліктових вод залишалося лише 130 м льоду, роботи були законсервовані через побоювання забруднити унікальну екосферу озера. Буріння продовжилося у 2006 р. після того, як росіяни довели «екологічність» використовуваних технологій і дістали дозвіл у світової спільноти.

Буріння 3,7-кілометрової свердловини у льоду було екстремально складним через суворі умови. Роботи виконувалися в одному з найхолодніших місць планети - на російській станції «Схід», де в 1983 р. було зафіксовано рекордно низьку температуру (мінус 89,2 градуса Цельсія).

*** Озеро Схід - одне з найбільших прісних водоймищ землі і найбільше з близько 400 відомих підземних озер Антарктики. Його довжина, як з'ясувалося шляхом радіо- і сейсмозондування, досягає 250 км, ширина - 50 км, а глибина перевищує 1,2 км.

Вода в озері прісна, але вміст кисню в ній приблизно в 50 разів вищий, аніж у звичайній прісній воді. Поверхня озера Схід розташована на 252 м нижче за рівень моря. Через вагу 4-кілометрової льодової «кришки» тиск в його водах сягає 360 атмосфер.