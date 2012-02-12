620 бібліотек України отримають комп'ютери і що до них слід

620 бібліотек у різних регіонах України отримають комп'ютерну техніку в рамках програми «Бібліоміст».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили представники організаторів проекту: директор програми «Бібліоміст» Матей НОВАК, президент Української бібліотечної асоціації Ірина ШЕВЧЕНКО, Генеральний директор «Майкрософт-Україна» Дмитро ШИМКІВ та виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген БИСТРИЦЬКИЙ.

З переліком бібліотек, які пройшли відкритий конкурс, можна ознайомитись на сайті проекту. Переважно це бібліотечні заклади в сільській місцевості. Усі вони до кінця літа 2012 року отримають комплекти комп’ютерної техніки (4 комп’ютери, принтер, сканер, пристрій безперебійного живлення і веб-камера), завдяки чому їх робота буде модернізована і послугами закладів зможуть скористатися значно більше відвідувачів.

Як зазначив М.НОВАК, 66,3% населення України не мають регулярного доступу до Інтернету, який є обов'язковою умовою самореалізації у сучасному інформаційному суспільстві. Програма «Бібліоміст» уже майже впродовж трьох років «долає цифрову прірву, модернізуючи публічні бібліотеки», повідомив він, додавши, що вже приблизно 1 тис. бібліотек в Україні завдяки проекту надають безкоштовний доступ до всесвітньої мережі, навчають використовувати інформаційні технології, впроваджують сучасні послуги та розширюють коло відвідувачів.

М.НОВАК поінформував, що бібліотеки-переможці були визначені комісією експертів, яка складалась із представників Міністерства культури України, Української бібліотечної асоціації, провідних українських бібліотек, а також міжнародних та національних громадських організацій. Заявки бібліотек оцінювались, зокрема, за такими критеріями: чітке розуміння потреб громади, спроможність налагодити партнерство з владою та громадою для реалізації проекту та зацікавленість у наданні громадам інноваційних послуг. Необхідною умовою конкурсу також було зобов'язання з боку місцевої влади взяти на себе витрати на Інтернет-підключення та забезпечити участь бібліотекарів у тритижневих тренінгах з новітніх бібліотечних послуг, що проводитимуться у тренінгових центрах програми «Бібліоміст» на базі обласних універсальних наукових бібліотек. На додаток до грантів та технічної допомоги від програми місцева влада виділяє кошти на ремонт приміщень бібліотек та придбання нового обладнання.

Як передбачалось, до 2013 року програма «Бібліоміст» має обладнати сучасною технікою близько 1,6 тис. публічних бібліотек. Для реалізації проекту корпорація Microsoft безкоштовно надає бібліотекам програмне забезпечення. Загалом до 2013 року буде надано ПЗ на суму 9 млн. дол. Одним із напрямків роботи програми «Бібліоміст» є збір та аналіз даних стосовно впливу сучасних бібліотек на життя окремих українців та громад.

За даними М.НОВАКА, після модернізації бібліотек їх відвідуваність зросла в середньому на 30%.

Як зазначалось на прес-конференції, протягом останніх років багато бібліотек-учасниць програми продемонстрували, що надання ними нових послуг чинить значний позитивний вплив на соціально-економічний розвиток в Україні.

У свою чергу представник Міжнародного фонду «Відродження» Є.БИСТРИЦЬКИЙ поінформував про окрему антикризову програму на підтримку бібліотек України, яка реалізується впродовж останніх 2,5 років. “Ми вирішили підтримати два напрямки: функціонування будинків культури в сільській місцевості, в тому числі бібліотек – наданням допомоги тим, які можуть реанімувати себе і продовжити свою діяльність; і другий напрямок – підтримка бібліотек в сільській місцевості з точки зору наповнення книжками”, - відзначив .Є.БИСТРИЦЬКИЙ.

Так, за його інформацією, був проведений конкурс щодо поповнення та оновлення бібліотечних фондів сільських бібліотек. Надійшло 800 заявок, з яких було відібрано до 60 закладів. “Ми виділили 600 тис. грн. – це невелика сума порівняно з тими 6 млн. доларів, які ми кинули на антикризові проекти, щоб підтримати ті верстви населення, які за два роки від фінансової кризи потерпають найбільше, але, тим не менше, думаю, що десь 50-55, до 60 бібліотек отримають гранти, і ми зможемо надати літературу, яку відбирали наші експерти із числа цікавих, важливих книжок”, - сказав Є.БИСТРИЦЬКИЙ.

***Програма “Бібіломіст” адмініструється IREX і є частиною ініціативи “Глобальні бібліотеки” за фінансування Фундації Білла та Мелінди ГЕЙТС та підтримки USAID. Українська бібліотечна асоціація виступає партнером проекту як консультант. Також партнером проекту є Міністерство культури України, яке опікується 18 тис. бібліотек країни.