Відео про арешт Путіна зібрало 2 мільйони переглядів

00:59, 16 лютого 2012
Наука та IT
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Спогади про майбутнє

Постановочнийвідеороликпро "арештВолодимираПутіна виявивсярекламнимтрейлеромдо фільму"ЗамахнаРосію", розповівБі-бі-сіпрокатникфільмуВадимКоровін.

Він істававторомролика,якийзадобупісля розміщеннянаYouTubeзібравбільше двохмільйонівпереглядів.

30-секунднийроликімітуєновиннийрепортажпро процеснад "російським прем'єр-міністром"із залуХамовницькогосуду.

Нароликучоловік, схожийнаВолодимираПутіна,одягненийварештантськуробуі знаходитьсянамісціобвинуваченого.Йогозвинувачують у "розкраданнідержавногомайна","фінансовихмахінаціях"і "перевищенняпосадовихповноважень",атакож "у підготовціактутероризму зметоюзалякуваннянаселення таздійснення впливунаорганивлади".

Міністерствокультури РФ 2лютого відкликалопрокатнепосвідченнядокументальногофільму"ЗамахнаРосію"про вибухибудинківу 1999році іщечотирьохстрічок,знятихнезалежнимикінодокументалістами.

 

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