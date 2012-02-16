Відео про арешт Путіна зібрало 2 мільйони переглядів
Спогади про майбутнє
Постановочнийвідеороликпро "арештВолодимираПутіна виявивсярекламнимтрейлеромдо фільму"ЗамахнаРосію", розповівБі-бі-сіпрокатникфільмуВадимКоровін.
Він істававторомролика,якийзадобупісля розміщеннянаYouTubeзібравбільше двохмільйонівпереглядів.
30-секунднийроликімітуєновиннийрепортажпро процеснад "російським прем'єр-міністром"із залуХамовницькогосуду.
Нароликучоловік, схожийнаВолодимираПутіна,одягненийварештантськуробуі знаходитьсянамісціобвинуваченого.Йогозвинувачують у "розкраданнідержавногомайна","фінансовихмахінаціях"і "перевищенняпосадовихповноважень",атакож "у підготовціактутероризму зметоюзалякуваннянаселення таздійснення впливунаорганивлади".
Міністерствокультури РФ 2лютого відкликалопрокатнепосвідченнядокументальногофільму"ЗамахнаРосію"про вибухибудинківу 1999році іщечотирьохстрічок,знятихнезалежнимикінодокументалістами.