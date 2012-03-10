Армія США зрозуміла, чим небезпечний Facebook

02:42, 10 березня 2012
Наука та IT
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Такі функції як прив'язка фотографій до карт дозволяють майже безпомилково визначити місцезнаходження військовослужбовців

КерівництвоарміїСША заявляє, що прив'язкафотографійдо картивсоціальнихмережах, такихякFacebook,є потенційноюзагрозоюдлябезпекисолдатів іїхсімей,передаєБі-бі-сі.

На думкуармійськогокомандування,такіфункції якприв'язкафотографійдо картдозволяють майжебезпомилкововизначитимісцезнаходженнявійськовослужбовців.

У 2007 роцічотири вертольотиамериканськоїарміївІракубулизнищені,як вважається, самечерез присутністьподібної інформаціївсоціальнихмережах.

 

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