Армія США зрозуміла, чим небезпечний Facebook
02:42, 10 березня 2012Наука та IT
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Такі функції як прив'язка фотографій до карт дозволяють майже безпомилково визначити місцезнаходження військовослужбовців
КерівництвоарміїСША заявляє, що прив'язкафотографійдо картивсоціальнихмережах, такихякFacebook,є потенційноюзагрозоюдлябезпекисолдатів іїхсімей,передаєБі-бі-сі.
На думкуармійськогокомандування,такіфункції якприв'язкафотографійдо картдозволяють майжебезпомилкововизначитимісцезнаходженнявійськовослужбовців.
У 2007 роцічотири вертольотиамериканськоїарміївІракубулизнищені,як вважається, самечерез присутністьподібної інформаціївсоціальнихмережах.
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