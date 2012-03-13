Yahoo подала до суду на Facebook

Інтернет-компанія Yahoo подала позов проти найбільшої в світі соцмережі Facebook, звинувачуючи її в неправомірному використанні десяти запатентованих технологій

Інтернет-компаніяYahooподалапозовпротинайбільшоївсвітісоцмережіFacebook,звинувачуючиїївнеправомірномувикористаннідесятизапатентованихтехнологій,повідомляєThe Wall Street Journal.



СвоїпретензіїYahooвпершеозвучилавлютому- лишезакількамісяцівдопланованогоIPO Facebook.ЯкповідомлялатодігазетаThe New York Times, Yahooмала намірподатинаFacebookдо суду у разівідмовидобровільновиплатитикомпенсацію.



Упозові,поданомудо окружного судуСан-Хосе,штатКаліфорнія, YahooзвинувачуєFacebookвпорушенніпатентів,пов'язанихз технологіямионлайн-реклами, захиступриватностіособистихданих ісоціальнихнадбудов.Одинз патентів, присудженийYahooв 2010році,описуєметодспілкуваннялюдейнабазівіртуальноїплатформи,яка "дозволяєкористувачамлегкоділитисявраженнями".



"На жаль, суперечказFacebookзалишаєтьсяневирішеною,і мивирішили за потрібнезвернутисядо федерального суду", -цитуєРІАНовости.Позивачівимагаютькомпенсаціїзбитку,однаксуму неуточнюють.УFacebookподанийпозовпоки некоментують.

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