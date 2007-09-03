Вперше в Україні запроваджуються інтерактивні географічні атласи для школярів

Інститут передових технологій вперше у вітчизняній освітній практиці запроваджує інтерактивні географічні атласи для шостих, сьомих і десятих класів.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН директор ЗАТ “Інститут передових технологій” Олександр БАРЛАДІН, видання передбачено у двох варіантах - українською та російською мовами.

Інструментарій цих атласів дозволяє учневі вмикати і вимикати тематичні шари географічних карт, за допомогою інструмента “Малювання” вносити правки в елементи змісту на картах, а також вирішувати практичні завдання на контурних картах. Будь-який з елементів змісту (фрагмент карти, тексти, ілюстрації) копіюється у Word або інші Windows-програми, що дає можливість використовувати CD-диски при підготовці рефератів чи інших індивідуальних робіт.

На прес-конференції було презентовано нові та оновлені атласи для четвертих (природознавство), сьомих (історія і географія за оновленою програмою 12-річної школи), одинадцятих (всесвітня історія) класів.

Зокрема, атлас для сьомого класу “Географія материків і океанів” повністю переопрацьовано під програму 12-річної школи. Він витримує вже восьме перевидання і щороку стає дедалі досконалішим, наближеним до потреб школи. Більше уваги тепер надається тематиці географічних відкриттів і подорожей. Новацією атласу є також наявність геологічних карт. Атлас збагачено картою підлідного рельєфу Антарктиди, картами глобальних екологічних проблем та охорони природи, картою давнього материкового зледеніння Північної Америки та Євразії. Порівняно з виданнями минулих років в атласі переглянуто структуру розділу географії океанів.

Окрім цього, інститут випустив Атлас зі всесвітньої історії (новітній період, 1939-2007 рр.) для 11-го класу. Майже третина обсягу атласу присвячена подіям Другої світової війни у Європі і Тихому океані.

Атлас з історії України (1914-1939 рр.) для 10-го класу побудовано за традиційною для педагогічних програмних засобів схемою: історичні карти, коментарі до них, ілюстративний матеріал, запитання для самоперевірки, а також хронологічна таблиця, словник термінів, методичні рекомендації. Цікавою новиною є відеосюжети, якими доповнено більшість тем.

Атлас зі всесвітньої історії. Новітній період (1914-1939 рр) для 10-го класу належить до останнього покоління електронних засобів навчання, які інститут випускає з 2002 року. Його відзнакою є наявність відеохроніки подій світової історії міжвоєнного періоду

За словами О.БАРЛАДІНА, інститут має можливість робити гарні посібники, проте вже третій рік такі посібники, окрім 10-х класів, не закуповуються і не поставляються до шкіл.

Він повідомив, що у 2008 році буде завершено програму по підключенню усіх шкіл України до Інтернет-ресурсу. “На жаль, відповідна підготовка з точки зору наповнення інформаційними, навчальними ресурсами по географії та історії на сьогодні не ведеться”, - сказав О.БАРЛАДІН. За його словами, наприклад, у Росії, такі програми фінансуються як з національного бюджету, так і Світовим банком та іншими організаціями. “Оскільки у нас не було відповідних замовлень, на сьогодні наш інститут бере участь у розробках для інших країн, а презентовані сьогодні атласи вироблено за ініціативою інституту”, - сказав О.БАРЛАДІН.