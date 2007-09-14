Cуперкар Aero TT став найпотужнішою і найшвидшою машиною в світі (фото)

Суперкар SSC Ultimate Aero TT, побудований американською компанією Shelby Supercars, встановив новий світовий рекорд швидкості для серійних автомобілів, розігнавшись до 411 км/год. Це досягнення буде занесено до Книги рекордів Гіннесса. Таким чином, такий 1183-сильний суперкар став найшвидшою і найпотужнішою машиною в світі, обійшовши за цими показниками навіть знаменитий Bugatti Veyron.

Щоб рекорд був зареєстрований, машина мала проїхати спеціально виділеною закритою ділянкою однієї з магістралей в штаті Вашингтон спочатку в одному напрямку, а потім в іншому. При цьому треба було витратити на це не більше години. В результаті на першому відрізку SSC Ultimate Aero TT зміг розігнатися до 413,8 км/год., а на другому до 409,7 км/год. Таким чином, середнє значення – 411,76 км/год. – і було записано як новий рекорд.

Варто зазначити, що нове досягнення майже на п`ять кілометрів на годину перевищує неофіційний рекорд, встановлений суперкаром Bugatti Veyron (407 км/год.).

Нагадаємо, що SSC Ultimate Aero TT на початку цього року вже намагався встановити світовий рекорд. Але тоді зашкодив снігопад і машина змогла розігнатися тільки до 370 км/год.

SSC Ultimate Aero TT оснащується 6,2-літровим восьмициліндровим бензиновим двигуном потужністю 1183 кінських сили. До "сотні" такий суперкар розженеться за 2,8 секунди. Максимальна швидкість, згідно з розрахунками конструкторів, може перевищити позначку в 411 кілометрів на годину і досягти 436.

Автолента, фото Pistonheads.com