Акумулятор майбутнього - 90% целюлози і 10% нанотрубок

В одному з американських політехнічних інститутів розробили новий тип батарей, які зовні нагадують звичайний папір. За інформацією CNN, такі гнучкі і дуже тонкі акумулятори на 90 відсотків зроблені із звичайної целюлози, в яку вбудовані вуглецеві нанотрубки, що додають батареї чорний колір. Дослідники сподіваються, що їх розробка до 2020 року знайде широке застосовування в автомобільних гібридних силових установках.

Розробники заявляють, що такі акумулятори зберігають придатність, навіть якщо їх зім`яти, зігнути або розрізати, а якщо просто скласти декілька цих батарей разом, то можна легко збільшити їх потужність. Крім цього, ці пристрої практично не замерзають, оскільки не містять води, і здатні працювати в діапазоні температур від мінус 73 до плюс 148 градусів Цельсія.

Дослідники стверджують, що такі батареї абсолютно не токсичні, а вартість їх виробництва набагато нижча, ніж, наприклад, у літій-іонних акумуляторів. Крім того, науковці очікують, що з початком масового випуску ціни на "паперові" батареї значно скоротяться.

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