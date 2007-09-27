Panasonic лідирує на ринку броньованих ноутбуків (фото)

Японська компанія Panasonic планує поновити лінійку броньованих ноутбуків, що випускаються під брендом Toughbook. Машини нової, сьомої серії відрізнятимуться від попередників кращим захистом комп`ютера від зовнішніх дій, повідомляє Лента.руз посиланням на PC World.

Нові Toughbook зможуть без жодних наслідків пережити падіння у включеному стані з висоти 76 сантиметрів, при цьому машини, як заявляють розробники, продовжуватимуть працювати. Ранні моделі Toughbook могли витримати падіння з висоти в 30 сантиметрів і - вимкнені.

Крім ударостійкості, Toughbook здатний витримувати дію води. Зокрема, на клавіатуру ноутбука можна без побоювань вилити стакан води (близько 200 мілілітрів рідини).

Чотири нові моделі Toughbook будуть створено на базі новітньої платформи від Intel Santa Rosa, оснащені гігабайтом оперативної пам`яті та жорстким диском місткістю в 80 гігабайт. Вартість новинок, які з`являться у продажу в жовтні 2007 року, становитиме від 1800 доларів США.

Компанія Panasonic, що нині лідирує на ринку броньованих ноутбуків, має намір збільшити обсяги постачань таких машин до 2010 року в 7,5 разів проти торішніх показників.