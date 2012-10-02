Нові карти від Apple показують секретні об'єкти США і Росії

У минулі вихідні турецьке інтернет-видання sosyalmedya.co звинуватило компанію Apple в нанесенні шкоди національній безпеці країни, повідомляють «Известия». Звинувачення були висунуті через те, що в нових картах компанії присутні детальні зображення острова Імран, на якому розташована особлива спецв'язниця суворого режиму. Чутливість турецької влади до зображень цієї в'язниці пов'язана з тим, що в ній ув'язнений лідер Курдської робітничої партії Абдулла Оджалан.

Законодавство Туреччини забороняє робити детальні знімки цього району, і всі інші великі постачальники картографічних даних дотримуються цієї заборони. Зокрема, на картах Google і Nokia ця місцевість сильно розмита і детальне зображення району там недоступне.

Крім турецького острова Імран на картах Apple можна знайти детальні зображення режимних об'єктів й в інших країнах. Зокрема, на Apple Maps демонструється детальне зображення японського острова Мінаміторішіма, найвіддаленішого від основного архіпелагу японських островів. Цей острів є передовою авіабазою ВПС. На картах Google і Nokia зображення острову розмиті. Крім цього, на картах Apple можна детально розглянути аеродром НАТО в Гайзенкірхені (Німеччина) і американську базу ВПС в Абердині (США).

Що стосується Росії - на картах Apple не закрита і не змінена місцевість в районі кількох відомих об'єктів РВСН. Тим не менше сама якість зображення не надто висока.

Цей скандал знову підігрів інтерес до політики відображення секретних військових і цивільних об'єктів на супутникових знімках, доступних в популярних картографічних сервісах.

Експерти зазначають, що зображення із супутників, доступні в інтернеті, не дуже цікаві для військових і розвідників провідних країн, оскільки їх потреби задовольняються іншими технічними засобами. Натомість зображення охоронюваних і секретних об'єктів можуть використовуватися для організації терористичних атак. Зокрема, для планування терактів 2008 року в Мумбаї терористи використали супутникові знімки, доступні в Google Maps. Члени палестинської терористичної організації «Бригада мучеників Аль-Акси» також використовували знімки, доступні в додатку Google Earth, щоб вибирати цілі для ракетних ударів по Ізраїлю.