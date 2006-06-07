Maybach випускатиме маленький седан (фото)

Марка Maybach має намір поповнити власний модельний ряд новим автомобілем - "невеликим" седаном, габаритна довжина якого не перевищить 5,1 метра. Це майже на півметра менше, ніж найменший Maybach 57. За інформацією німецького видання Auto Motor und Sport, новинка буде побудована на базі нинішнього покоління Mercedes S-Class.

Очікується, що новий Maybach з`явиться не раніше 2009-2010 року. Комплектуватися цей седан буде тільки моторами V8 і V12 потужністю 500-600 кінських сил. Основними конкурентами "маленькому" Maybach стануть Bentley Continental Flying Spur і аналогічна модель Rolls-Royce, яка також повинна вийти на ринок до 2010 року.

Передбачувана вартість нової моделі Maybach становить 200 тисяч євро.

Лєнта.ру