Російський космонавт узяв на МКС звичайний пістолет замість космічного

Росія вперше за 20 років відправила свого космонавта до космосу без грізного триствольного "космічного пістолета" через брак патронів, пише газета Daily Telegraph.

Юрій Маленченко разом з своїми колегами полетів на Міжнародну космічну станцію (МКС), але він не матиме при собі спеціального космічного пістолета "ТП-82".

Цей пістолет був створений в 1982 році і був узятий на озброєння космонавтів з 1986 року. "ТП- 82" не був призначений для захисту від ворожих інопланетян. Ця зброя призначена захист для команди космонавтів в несприятливій місцевості вже після повернення на Землю.

Унікальний пістолет має три стволи і стріляє мисливським дробом, гвинтівочними патронами і сигнальними ракетами. Приклад пістолета служить як мачете і саперна лопата.

В даний час призначений для пістолета оригінальний боєкомплект настільки застарілий, що більше не придатний до використання, а нові патрони для пістолета не випускаються.

Проте, космонавт не полетить в космос зовсім беззбройним. "Маленченко візьме з собою звичайний пістолет", - повідомив газеті російський офіцер Космічних військ незадовго до старту.

Разом з тим американська астронавтка Пеггі Вітсон ймовірно озброєна "камчою" - традиційним казахським батогом для коней, який російський співробітник космодрому порадив їй узяти з собою "як символ командирської влади".

Корабель "Союз ТМА-11" з екіпажем 16-ої експедиції - Юрій Маленченко, Пеггі Вітсон, а також перший малайзійський космонавт Шейх Музафар Шукор напередодні пристикувався до МКС.

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