Віктор Орбан може отримати високу посаду в ООН, - ЗМІ

Не виключений навіть варіант, що Орбана спробують просувати на посаду генсека, але там вже є інший лояльний до РФ кандидат.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може отримати високу посаду в ООН. Таку ініціативу просуває протрампівський рух MAGA у США з метою захистити проросійського політика від переслідування за корупційні злочини на батьківщині.

Як пише проєкт журналістських розслідувань Vsquare, одразу кілька джерел у дипломатичних колах – як іноземних, так і угорських – повідомляють про можливість такого сценарію. Ключовим елементом такого варіанту є не стільки конкретна посада, скільки рівень захисту, який вона може забезпечити Орбану. Автори підкреслюють, що в межах системи ООН різні рівні посад передбачають різний обсяг імунітету – від обмеженого функціонального до фактично повного дипломатичного захисту для найвищих посадовців.

Журналісти зауважують, що згідно Конвенції ООН 1946 року про привілеї та імунітети, повний дипломатичний імунітет мають лише найвищі посадовці оганізації. Їхній статус фактично прирівняно до статусу іноземних послів, що включає захист від кримінального переслідування їх самих та членів їх родин. Нижчі ж рівні посад мають лише функціональний імунітет – у межах виконання службових обов’язків.

Як пише Vsquare, серед потенційних прихильників такого сценарію, окрім чинного керівництва США, може бути президент Аргентини Хав’єр Мілей, який підтримав Орбана перед виборами.

При цьому згадується, що підготовка до обрання нового Генерального секретаря ООН уже фактично стартувала. Поки що головним фаворитом вважається аргентинець Рафаель Ґроссі, який очолює нині очолює МАГАТЕ.

Водночас наголошується, що описаний сценарій перебуває на ранній стадії обговорення і може не реалізуватися.

Орбан хоче втекти з Угорщини

Як писав УНІАН, у квітні Віктор Орбан заявив, що відмовляється від депутатського мандату в новому скликанні парламенту, пояснивши це тим, що "зараз я потрібний не в парламенті, а в реорганізації національного табору".

Водночас журналіст Сабольч Паньї з посиланням на джерела вже тоді стверджував, що після відставки з посади прем’єра Орбан може поїхати до США, де вже живуть його родичі, і де він нібито може розраховувати на політичний захист.

