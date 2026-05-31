У Криму виникли проблеми з пальним: водіям обмежили продаж бензину

Із 31 травня на території тимчасово окупованого Криму починають діяти обмеження на продаж бензину марок АІ-92 та АІ-95 через проблеми з постачанням пального. Про це повідомив призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, пише "РБК-Україна"

За його словами, бензин марки АІ-95 відпускатимуть насамперед для комунального та соціального транспорту. На окремих автозаправних станціях пальне цієї марки можна буде придбати лише за талонами.

Водночас для автомобілів, що використовують бензин АІ-92, запроваджується ліміт – не більше 20 літрів на один транспортний засіб за одне відвідування АЗС. Крім того, заправляти пальне в каністри тимчасово заборонено.

Аксьонов заявив, що ситуацію з постачанням пального планують стабілізувати протягом найближчого місяця.

За даними окупаційної влади, труднощі виникли через перебої в логістиці. Однією з причин називають ускладнення транспортування пального через маршрути, які з'єднують окупований Крим із територією Росії.

На ситуацію також впливають атаки на російську паливну інфраструктуру. Зокрема, 28 травня повідомлялося про ураження Туапсинського нафтопереробного заводу, який забезпечує паливом південні регіони РФ та російські війська.

Останнім часом експерти дедалі частіше говорять про системні проблеми паливного сектору Росії, які посилюються через удари по об'єктах нафтопереробки та логістики.

Ситуація на нафтовому ринку

Нагадаємо, 25 травня ціни на нафту впали до двотижневого мінімуму. Котирування знижує зростаючий оптимізм щодо наближення мирної угоди між США та Іраном, хоча сторони досі не можуть дійти згоди з ключових питань, таких як блокада Ормузької протоки, пише Reuters.

Як заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс, зростання світових цін на нафту після ескалації війни в Ірані принесло додаткові прибутки Росії. Але головною проблемою Кремля стають не гроші, а нестача людей і виробничих ресурсів для продовження війни проти України.

