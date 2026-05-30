З росіянами провели виховну бесіду, але масований обстріл все ще можливий, - Зеленський

Президент закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги цієї ночі.

Західні партнери провели бесіду з росіянами щодо масованого обстрілу Києва, який Кремль, ймовірно, планує провести найближчої ночі. Однак не варто сподіватися, що агресора це стримає. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Шановні українці і українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідки про можливість масовного удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що усі складові Сил оборони готові до протидії можливому обстрілу.

Відео дня

"Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93 відсотки. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL. Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає", - додав глава держави.

Росія обіцяє нові обстріли

Як писав УНІАН, нещодавно Росія публічно анонсувала наміри перейти до "системних ударів" по Києву та закликала іноземні представництва залишити місто.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що за наявними розвідданими Росія може здійснити масштабний комбінований удар по Україні із застосуванням дронів, крилатих і балістичних ракет у найближчі дві доби. Він зазначив, що українська сторона фіксує підготовку до атаки та очікує її можливого втілення у короткі терміни.

Вас також можуть зацікавити новини: