Росія готується до нової хвилі агресії проти Європи, – прем'єр Данії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що Росія готується до нової хвилі агресії проти Європи. Про це вона заявила в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

Журналісти запитали у Фредеріксен, чи може Росія поширити свою війну проти України на інші держави. Вона відповіла, що виключати такий сценарій не можна.

"Я не можу передбачити, як і де саме ситуація загостриться. Я також не можу передбачити, з чим нам доведеться зіткнутися. Але я впевнена, що ми зіткнулися з новою хвилею агресії з боку Росії", - сказала прем'єр-міністр Данії.

Фредеріксен додала, що війна проти України, розв'язана Росією, стосується не тільки України.

"На жаль, війна там триває, і Україна платить жахливу ціну, тисячі її громадян гинуть. Але ця війна з самого початку була спрямована проти Росії. Росії, яка мріє відновити свою імперію, яка заявляє про своє право приймати рішення щодо Європи, хоча насправді не має на це права. Висновок може бути тільки один, і він не змінився з початку цієї війни: ми повинні підтримати Україну всіма наявними у нас засобами, за будь-яку ціну", – підкреслила вона.

Фредеріксен зазначила, що з 2022 року Росія стає дедалі агресивнішою. За її словами, Москва веде гібридну війну на території Європи.

"Я думаю, що Росія готується до нападу. Ми не знаємо, що це буде. Можливо, це операція під чужим прапором? Можливо, якась нова форма гібридної війни? Це відбувається всюди, росіяни постійно перетинають кордони. Їх стримують втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшу частину їхніх військових ресурсів. Включно з їхніми людьми", – додала прем'єрка Данії.

Чи готова Європа до нападу Росії

Також Фредеріксен запевнила, що зараз Європа набагато краще готова до можливого нападу Росії, ніж кілька років тому. Однак, за її словами, багато європейських країн все ще недостатньо серйозно сприймають загрозу.

"Ми краще розуміємо, особливо в Західній Європі, що поставлено на карту. Але чи готові ми? Я так не думаю. Ми, як і раніше, поводимося так, ніби живемо в мирний час. Однак, хоча ми ні з ким не воюємо, мирний час у Європі більше не є варіантом. І наш спосіб мислення ще не адаптувався до цього. Ми поводимося так, ніби у нас часу більш ніж достатньо", – резюмувала вона.

Путін пригрозив Європі - що відомо

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не збирається нападати на країни Європи, але "готова зрівняти їх із землею". Так він відреагував на заяву глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про те, що країни НАТО здатні знищити російські військові об'єкти в Калінінграді в разі російської агресії проти Європи.

Путін також назвав "маренням" заяви європейських політиків про те, що вони готуються до можливої російської агресії. Він запевнив, що у РФ нібито ніколи не було жодних агресивних намірів щодо європейських країн.

