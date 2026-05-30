На фронті в Україні випробували людиноподібних роботів, - CNBC

Робота створив американський стартап, заснований у 2024 році.

Американський стартап випробував на фронті в Україні людиноподібних роботів, яких тепер планують запропонувати американській армії.

Як пише CNBC, компанія Foundation Future Industries, заснована у 2024 році, поставила собі за мету створити людиноподібного робота для військових та промислових завдань. При цьому в компанії переконані, що гуманоїдна робототехніка має бути спрямована на вирішення найбільших проблем людства, а не виконувати роль прислуги по господарству чи в галузі послуг.

"Я переконаний, що технологія досягає рівня, коли вона може замінити роботу, небезпечну для виконання людьми, і якщо ви зможете це зробити, це буде найбільша чиста користь, яку ви можете створити з усіх застосувань робототехніки", – заявив генеральний директор компанії Санкает Патхак.

Відео дня

Стартап на початку цього року відправив два своїх Phantom MK-1 до України для пілотної демонстрації. Компанія назвала це першим відомим розгортанням людиноподібних роботів на полі бою. Поточні випробування, що підтримуються урядом США та проводяться за участю українських посадовців, були зосереджені на логістиці в небезпечних зонах.

Зазначається, що Україна стала природним дебютом, оскільки її триваючий конфлікт з Росією вже став основним випробувальним майданчиком для робототехніки та штучного інтелекту в бойових умовах. Війна, яка триває вже п’ятий рік, стала свідком використання наземних роботів для доставки припасів на передову, а також автономних та оснащених штучним інтелектом дронів для точних ударів та розвідки.

За словами Патхака, випробування МК-1 в Україні вже довели потенціал робота для доставки припасів, що часто наражає солдатів на небезпеку.

Але хоча MK-1 допомагають продемонструвати корисність основної технології, вони далеко не суперсолдати, несучи лише близько 20 кг корисного вантажу, їм бракує водонепроникності та достатнього часу роботи від акумулятора для розгортання у великих масштабах.

Стартап має намір цього року надіслати до України нових та вдосконалених роботів Phantom 2, які, за словами Патхака, матимуть "надлюдські здібності" та вдвічі перевищать вантажопідйомність Phantom 1.

Також компанія планує збільшити виробництво до тисяч одиниць цього року та розпочати передові випробування з американськими військовими протягом наступних 18 місяців.

Технології для війни

Як повідомляв УНІАН, у Мінцифрі працюють над створенням мін нового покоління, в які інтегрують штучний інтелект, який, як планується, автоматично визначатиме, хто саме наближається до міни і чи варто активувати вибуховий пристрій.

Процесом займатиметься ШІ, який інфікуватиме цілі - ідентифікація буде не лише на рівні "свій-чужий" - вона визначатиме, хто саме наближається до пристрою - дитина, доросла людина, цивільний, військовий, чи озброєна особа тощо. Наприклад, якщо штучний інтелект бачить, що хтось іде по мінному полю, і ця людина нижча за 1 метр, то міна не вибухне, бо ШІ розуміє, що це дитина. Або, якщо на бронежилеті написано "ООН", то міна теж не спрацює. Або, якщо людина нічого металевого не має при собі, - також не спрацює, за оцінюванням штучного інтелекту.

Вас також можуть зацікавити новини: