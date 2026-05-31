Дрони навідались на НПЗ в Саратові, там виникла пожежа

Цей НПЗ забезпечує паливом російські окупаційні війська.

У ніч на 31 травня дрони навідались на Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ), внаслідок чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

За даними моніторингових Telegram-каналів, у місті близько третьої години ночі пролунали вибухи. Місцеві оприлюднили фото та відео, на яких зафіксовано кілька осередків займання та густий дим над НПЗ.

Зазначається, що Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Роснефть" і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Поволжі, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Також є дані про ураження нафтобази в населеному пункті Матвєєв Курган Ростовської області. Зокрема, губернатор регіону Юрій Слюсар повідомив, що через "падіння уламків БПЛА" сталося займання паливного сховища приватного підприємства.

"У селищі Матвєєво-Курган внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено аптеку, два магазини та автомобіль. Пошкоджено дах, скління та газову трубу. Надходження газу перекрито. Постраждалих немає", - деталізував російський губернатор.

Удари по російських НПЗ

5 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що удари Сил оборони України по портові інфраструктурі Туапсе та Туапсинському нафтопереробному заводі (НПЗ) за місяць призвело до збитків на суму понад $300 млн.

В ніч на 23 травня українські захисники атакували низку важливих обʼєктів Росії. Було уражено нафтовий термінал "Шесхарис", розташований у Новоросійську. За даними Генштабу, було підтверджено влучання та пожежу на території терміналу.

