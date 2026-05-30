У Норвегії закликали Європу долучитися до переговорів з Росією, попри позицію Каллас

Голова МЗС Норвегії зазначив, що під час попередніх переговорів під керівництвом США обговорювалися питання, рішення щодо яких може ухвалювати лише Європа.

Європа повинна мати право голосу на будь-яких переговорах про припинення війни між Росією та Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде в коментарі для Politico.

"Я вважаю, що присутність європейського голосу за цим метафоричним столом - це правильно. Я вважаю, що у Європи є свої реальні інтереси, які в певному сенсі збігаються з інтересами України, але також виходять за їх межі", - сказав він журналістам.

У виданні підкреслили, що заява Ейде суперечить висловлюванням верховної представниці ЄС Каї Каллас, яка говорила про те, що обговорення питання про спеціального посланця для переговорів з Росією є пасткою. Каллас заявляла, що натомість ЄС має визначити свою стратегію щодо Москви та зосередитися на основних інтересах блоку.

Ейде ж зазначив, що під час попередніх переговорів під керівництвом США обговорювалися питання, рішення щодо яких може ухвалювати лише Європа. Зокрема, він згадав про скасування санкцій або шлях України до членства в Євросоюзі.

Крім того, глава МЗС Норвегії зазначив, що є велика різниця між тим, щоб Європа направила когось для представлення своїх інтересів на переговорах, і тим, щоб Брюссель намагався виступати посередником між Росією та Україною.

"Я думаю, що тут є певна плутанина... Посередництво означає, що хтось, в ідеалі більш неупереджений щодо конфлікту, намагається знайти спільні точки дотику. Європейці і, на мій погляд, також американці повинні явно виступати на боці підтримки України", - сказав Ейде.

Говорячи про роль посередника між Росією та Україною, глава МЗС Норвегії заявив, що це вже окреме завдання:

"Це як у суді: є і адвокат, і суддя - у обох важливі ролі, але вони не однакові".

За його словами, ідеальним кандидатом на роль посередника був би хтось неупереджений, бажано не з якоїсь європейської країни.

Заява Каллас про роль Європи в переговорах

Раніше верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною. Вона підкреслила, що Євросоюз підтримує Україну та захищає власні ключові інтереси безпеки.

Також Каллас заявила, що безумовне припинення вогню має стати передумовою для мирних переговорів. За її словами, глави МЗС країн Європи підтримують цю позицію.

