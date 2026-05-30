Росія звинуватила Україну в 'цілеспрямованій атаці' на Запорізьку АЕС

За словами генерального директора "Росатома", український дрон нібито керувався через оптоволокно.

Генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов звинуватив українські війська в атаці на Запорізьку АЕС. Його слова цитують росЗМІ.

За словами Ліхачова, вдень 30 травня український безпілотник вибухнув біля будівлі машинного залу блоку №6 ЗАЕС. Він додав, що в результаті атаки основне обладнання не пошкоджено.

Також генеральний директор "Росатома" заявив, що український дрон нібито керувався через оптоволокно. За його словами, це виключає версію випадкового влучання.

"ЗСУ переходять межі здорового глузду, від них можна очікувати ударів безпосередньо по атомному реактору та системам безпеки", - сказав Ліхачов журналістам.

Крім того, генеральний директор "Росатома" додав, що це нібито "перша в світовій історії цілеспрямована атака на основне обладнання АЕС".

Нагадаємо, що раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що 3 травня безпілотник атакував Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС. Агентство зазначило, що інформації про постраждалих не надходило.

Пізніше в МАГАТЕ заявили, що в результаті атаки 3 травня було пошкоджено частину обладнання Лабораторії зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС. Група експертів МАГАТЕ відвідала будівлю наступного дня після того, як станція зазнала атаки безпілотника.

У МАГАТЕ додали, що експерти агентства зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке більше не функціонує.

