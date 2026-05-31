Блогеру назавжди заборонили відвідувати парк розваг через вживання нагетсів

Відомому "ютуберу" назавжди заборонено відвідування парків Six Flags після того, як він їв на американських гірках нагетси з "МакДональдса".

Американський інфлюенсер Ален Феррелл, який має 1,8 млн підписників на YouTube і майже 4 млн у TikTok, отримав довічну заборону на відвідування парків мережі Six Flags після порушення правил безпеки, пише The Independent.

Інцидент стався в парку Cedar Point у штаті Огайо, що належить Six Flags. Під час поїздки на атракціоні Millennium Force, висота якого сягає 94,5 метри, блогер дістав і почав їсти нагетси McDonald’s прямо під час руху.

Представник парку заявив, що правила безпеки категорично забороняють будь-які незакріплені предмети на атракціонах, включно з їжею, оскільки це може становити небезпеку для відвідувачів.

У Six Flags підкреслили, що безпека є пріоритетом компанії, а порушення правил не допускаються. Після інциденту Феррелла було внесено до списку осіб, яким назавжди заборонено відвідувати всі парки мережі.

Сам інфлюенсер прокоментував ситуацію в Instagram, опублікувавши скриншот новини, але детальнішої реакції не надав.

Користувачі соцмереж переважно розкритикували його дії, зазначаючи, що подібна поведінка могла бути небезпечною через ризик вдавитися або втратити контроль над предметами під час руху на великій швидкості.

Правила парку передбачають, що всі особисті речі мають бути надійно закріплені або залишені в шафках перед посадкою на атракціони.

