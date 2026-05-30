Росія приховує власні злочини: ЗСУ відреагували на звинувачення росіян в атаці на ЗАЕС

Наголошується, що маніпуляції навколо ЗАЕС є черговою складовою політики ядерного тероризму РФ.

Своїми заявами про те, що Україна нібито уразила дроном машинну залу енергоблоку №6 окупованої Запорізької АЕС, Росія хоче дискредитувати нашу країну та приховати власні злочини. Про це йдеться у заяві Сил оборони Півдня України.

Військові акцентують, що Росія використовує атомну електростанцію як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Згідно з повідомленням, ЗАЕС знаходиться приблизно за 50 км від сухопутної ділянки лінії бойового зіткнення, а Нікополь (найближче до ЗАЕС місто на підконтрольній Україні території) розташований на іншому боці колишнього Каховського водосховища, щонайменше за 10 км від станції.

"На озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії. Як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5–6 кг, адже саме стільки необхідно для того, щоб пробити такий отвір, про який говорить російська сторона. Окрім того, окупаційні війська самі виставили навколо ЗАЕС багаторівневий димовий захист - пролетіти крізь нього непоміченим апарат фізично не міг", - наголошують українські військові.

Зазначається, що версія про "український слід", яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами. Агресор навмисно не демонструє якісних фото і відео кадрів з нібито наслідками удару, додають у ЗСУ.

"Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об’єктах", - підкреслюють у Силах оборони.

Зазначається, що РФ з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об’єкт на елемент військової інфраструктури. Ворог порушує вимоги щодо розміщення вогневих засобів ураження в межах п’ятикілометрової зони, розміщує засоби РЕБ, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції.

Також додається, що "систематичні маніпуляції навколо ЗАЕС є складовими політики ядерного тероризму, яку Росія здійснює проти України та міжнародної спільноти". А заяви російської сторони про нібито удар ЗСУ по атомній електростанції є "черговою інформаційною провокацією держави-агресора", й це - не перша подібна заява Кремля:

"Збройні Сили України діють у межах міжнародного гуманітарного права. Стаття 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій прямо забороняє удари по ядерних об'єктах. ЗСУ її дотримуються. На відповідній ділянці фронту в період інциденту активних бойових дій не велося, жодних засобів ураження не застосовувалось".

На звинувачення також відреагували у Міненерго України. Там зазначають, що експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії, мають верифікувати розповсюджену інформацію та повідомити про результати. Своєю чергою, окупаційна адміністрація зобов’язана надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу енергоблоку №6.

"За даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС (що розташований на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається... Всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни РФ проти України та окупації української атомної електростанції", - наголошують у Міненерго.

Також підкреслюється, що окупаційна адміністрація має нести повну відповідальність за забезпечення фізичного захисту та цілісність споруд Запорізької АЕС. Будь-яка шкода, завдана українській АЕС в період її окупації, буде компенсована за рахунок репараційних коштів країни-агресора.

Заява росіян про нову загрозу Запорізькій АЕС

Нагадаємо, 30 травня гендиректор "Росатома" Олексій Ліхачов, якого цитують росЗМІ, звинуватив українські війська в атаці на Запорізьку АЕС. За його словами, вдень 30 травня український безпілотник вибухнув біля будівлі машинного залу блоку №6 ЗАЕС. Зазначений дрон нібито керувався через оптоволокно.

