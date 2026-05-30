Японія готова поновити відносини зі старим союзником після 9 років напруження

Японія та Південна Корея вперше з 2017 року проведуть спільні морські навчання.

Японія та Південна Корея відновлюють спільні морські пошуково-рятувальні навчання. Як пише японська агенція Kyodo, це відображає покращення відносин між країнами.

7 червня вперше за 9 років пройдуть гуманітарні навчання за участю ВМС Південної Кореї та Морських сил самооборони Японії. Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бак під час зустрічі з японським колегою на полях Азіатського саміту з питань безпеки в Сінгапурі відзначив, що навчання не проводилися з 2017 року.

Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі заявив, що для Японії та Південної Кореї важливо відігравати проактивну роль у сприянні миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. "Зокрема, шляхом посилення стримування через альянси США-Японія та США-Південна Корея, а також через інші форми стратегічної координації", – сказав Коїдзумі.

Журналісти зазначили, що обмін досвідом у сфері оборони між двома країнами зупинився після інциденту у грудні 2018 року. Тоді Японія звинуватила південнокорейський есмінець у тому, що він навів свій радар управління вогнем на японський патрульний літак у виключній економічній зоні Японії. Сеул спростував це звинувачення.

"Цей конфлікт став основним джерелом напруженості у двосторонніх відносинах і призвів до призупинення деяких оборонних обмінів, включаючи пошуково-рятувальні навчання", - йдеться у статті.

Нагадаємо, що Японія нарощує оборону на північному острові Хоккайдо через зростаючу військову активність Росії. Японські аналітики наголошують, що Росія може відкрити "другий фронт" біля Хоккайдо саме тоді, коли Японія буде зайнята кризою з Китаєм на півдні. Саме тому військові відпрацьовують стрімке перекидання підрозділів з півдня на північ.

Окрім того, Японія почала експортувати зброю. Зокрема, розглядає можливість експорту на Філіппіни берегових протикорабельних ракетних комплексів Type 88. Філіппіни увійшли до числа країн-союзників, які можуть отримувати летальне озброєння від Японії.

Також вперше за понад 80 років можуть піти на експорт японські танки - основні бойові танки Type 10, а також колісні танки Type 16. Замовником також виступають Філіппіни.

