Ізраїль погрожує розірвати зв’язки з ООН після звинувачень з боку Гутерріша, – NYT

Ізраїль не погоджується з тим, що його сили поставили в один перелік із бойовиками ХАМАС.

Ізраїль розглядає можливість припинення співпраці з офісом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша після того, як ізраїльські сили безпеки були включені до щорічного звіту організації щодо сексуального насильства в зонах конфліктів. Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Денні Данон, повідомляє The New York Times.

За його словами, Єрусалим отримав інформацію про включення Ізраїлю та його силових структур до відповідного переліку, який охоплює сторони, підозрювані у вчиненні сексуального насильства під час збройних конфліктів. Данон назвав це рішення "відірваним від реальності" та неприйнятним.

Він також звинуватив керівництво ООН у упередженості та заявив, що організація нібито не провела належного розслідування щодо висунутих звинувачень. За його словами, Ізраїль не погоджується з тим, що його сили поставили в один перелік із бойовиками ХАМАС.

У свою чергу речник ООН Стефан Дюжаррік назвав заяву Ізраїлю "символічною" та зазначив, що вона навряд чи вплине на подальшу співпрацю між сторонами. Він підкреслив, що ООН продовжить взаємодію з ізраїльською місією.

Раніше повідомлялося, що ООН включила до чорного списку як ізраїльські сили безпеки, так і російські збройні сили, а також угруповання ХАМАС у межах щорічного звіту про сексуальне насильство в конфліктних зонах.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, заявив, що відповідне рішення міститься у новій доповіді яка охоплює ситуацію за 2025 рік. ООН вперше внесла російські та ізраїльські силові структури до щорічного переліку сторін, причетних до сексуального насильства в умовах збройних конфліктів.

Також у документі зазначається, що російські збройні та силові структури були включені до списку через зафіксовані випадки сексуального насильства щодо українських військовополонених та цивільних осіб, які перебували під вартою на окупованих територіях або в Росії.

