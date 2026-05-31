Зенітні дрони стануть значно швидшими: нову технологію вже тестують, - ЗМІ

З появою реактивних "Шахедів" питання швидкості зенітних дронів стало вкрай актуальним.

Німецька оборонна компанія Quantum Systems, яка активно співпрацює з Україною, взялася за розробку надшвидкого електричного дрона, що має встановити новий світовий рекорд швидкості. Водночас отримані під час цього проєкту технологічні напрацювання планують використати для розробки перспективних дронів-перехоплювачів, пише Defense Express.

Як зазначається у публікації, швидкість є однією з ключових характеристик для зенітних безпілотників, особливо з огляду на появу реактивних ударних дронів, здатних розганятися до 400–500 км/год і більше. Саме тому інтерес викликає проєкт Quantum Systems, спрямований на досягнення рекордних показників для електричних БПЛА.

Для цього компанія створює спеціальний "гоночний" дрон із використанням компонентів, виготовлених на замовлення. Серед них – акумулятори від V4Smart GmbH, дочірньої структури Porsche AG. Нещодавно генеральний директор Quantum Systems Флоріан Зайбель повідомив, що під час горизонтального польоту апарат уже зміг досягти швидкості понад 650 км/год.

Наразі офіційний світовий рекорд належить південноафриканським ентузіастам Люку та Майку Беллам. У грудні минулого року їхній дрон Peregreen V4 продемонстрував швидкість 657,59 км/год. Водночас цього року австралійські розробники Бен Біггс та Айдан Келлі заявили, що їхній дрон Blackbird розігнався до 730 км/год, хоча цей результат поки не отримав офіційного підтвердження.

Попри те, що спроба досягти позначки у 700 км/год має значний маркетинговий складник, у Quantum Systems підтвердили, що результати роботи над рекордним апаратом використовуватимуться і для військових розробок. Як зазначає видання, компанія визнала, що "напрацювання по їхньому "гоночному" дрону зрештою будуть використовувати і для створення зенітних дронів".

Втім, автори матеріалу наголошують, що це не означає появу серійних перехоплювачів із такими самими характеристиками. "Одна справа - зробити дрон спеціально під рекорд у 700 км/год, а інша - серійний зразок озброєння", – йдеться у публікації.

Реальний бойовий безпілотник повинен працювати за різних погодних умов, ефективно діяти на великих висотах і залишатися зручним для операторів.

Окремою проблемою може стати вартість таких рішень. Видання звертає увагу, що апарат, побудований на ексклюзивних компонентах, "має бути дуже дорогим, і навіть за умови серійного виробництво". Це суперечить самій концепції масових та відносно дешевих дронів-перехоплювачів, які повинні стати доступним засобом боротьби з повітряними загрозами.

Водночас експерти не виключають, що досвід, отриманий під час створення рекордного дрона, дозволить Quantum Systems розробити високошвидкісний перехоплювач для боротьби з реактивними безпілотниками. З огляду на тісну співпрацю компанії з Україною, така система в перспективі могла б пройти випробування у реальних бойових умовах.

Паралельно над збільшенням швидкості антидронових систем працюють і українські виробники. Зокрема, компанія "Дикі Шершні" ще торік повідомляла про досягнення швидкості понад 315 км/год для свого зенітного дрона. Водночас експерти наголошують, що самі лише дрони-перехоплювачі не є універсальним рішенням проти "Шахедів", тому паралельно триває тестування дешевих зенітних ракет і підготовка до масштабування їхнього виробництва.

Як писав УНІАН, американський стартап Foundation Future Industries випробував в Україні людиноподібних роботів Phantom MK-1 для логістичних завдань у небезпечних зонах. Попри обмежену вантажопідйомність, невисоку автономність і відсутність захисту від вологи, випробування підтвердили потенціал роботів для доставки припасів без ризику для військових.

Компанія вже готує вдосконалений Phantom 2 із удвічі більшою вантажопідйомністю та планує протягом найближчих 18 місяців розпочати випробування своїх розробок в армії США.

