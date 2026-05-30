Найкращі смартфони різних брендів порівняли за швидкістю роботи: несподіваний переможець

Ютубер PhoneBuff порівняв швидкість топових флагманів 2026 року від Apple, Samsung, Google, OnePlus, Oppo, Honor і Vivo. Усі вони отримали топові процесори і є найшвидшими й найпотужнішими смартфонами цих виробників. Але найшвидшим може бути лише один.

Для тесту були обрані такі моделі: Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo FX9 Pro, Honor Magic 8 Pro та Vivo X300 Ultra.

Випробування складалося з декількох етапів. Спочатку пристрої по черзі виконували набір стандартних операцій: запускали застосунки, відкривали камеру, обробляли фотографії, запускали ігри та розпаковували ZIP-архіви.

Після цього смартфони проходили більш складний сценарій з безперервним навантаженням, що включав одночасне виконання різних завдань, зокрема запис відео у форматі 4K.

За підсумками переможцем став Galaxy S26 Ultra. Флагман Samsung швидше за конкурентів впорався з усіма етапами і показав найстабільнішу продуктивність під високим навантаженням. Друге місце посів Vivo X300 Ultra, поступившись лідеру 7 секундами. Замкнув трійку лідерів OnePlus 15.

Слідом розташувалися Honor Magic 8 Pro та Oppo Find X9 Pro. iPhone 17 Pro Max опинився лише на шостій позиції, а останнє місце дісталося Pixel 10 Pro XL, який показав найнижчий результат серед учасників тестування

Раніше бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів. Топ знову очолив iQOO 15 Ultrа з чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5, середній результат якого склав 4,12 млн балів. При цьому Galaxy S26 Ultra в топ-10 взагалі не потрапив.

Водночас у DxOMark оцінили можливості камери S26 Ultra – флагман поступився навіть iPhone 16 Pro. Samsung поки що не може кинути виклик лідерам сегмента, але демонструє послідовний прогрес, хоча й досить повільний.

