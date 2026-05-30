Трамп обирає собі наступника, є дві кандидатури, - NYT

Трамп ще не визначився, хто продовжить його політику на посаді президента США після 2028 року.

Дональд Трамп втратив упевненість у тому, що віце-президент Джей Ді Венс зможе продовжити його справу на президентській посаді після виборів 2028 року. Про це пише The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними журналістів, у приватних розмовах із радниками та союзниками президент США Дональд Трамп регулярно порушує питання про політичне майбутнє свого віцепрезидента Джей Ді Венса. За даними співрозмовників видання, Трамп неодноразово запитує, чи здатен Венс "дойти до кінця" у президентській гонці 2028 року, і сам же дає скептичну відповідь.

У публікації йдеться, що попри демонстративну підтримку, Трамп активно тестує лояльність та політичну витривалість свого віцепрезидента. Він залучає його до ключових рішень і дає публічні ролі, які можуть посилити позиції Венса як потенційного спадкоємця руху MAGA. Водночас президент США неодноразово дозволяв собі критичні зауваження щодо стилю роботи віцепрезидента, його рішень і навіть дрібних епізодів публічної поведінки.

The New York Times звертає увагу на те, що Трамп порівнює Венса з іншими потенційними спадкоємцями політичного курсу, зокрема державним секретарем Марко Рубіо. У приватних зустрічах президент навіть проводить своєрідні "опитування лояльності" серед гостей і союзників, запитуючи, кого вони бачать кращим кандидатом.

Разом з тим автори зазначають, що Венс, попри критику та внутрішні суперечності, зберігає сильні позиції серед виборців руху MAGA і залишається одним із головних претендентів на президентську номінацію 2028 року. Водночас його залежність від підтримки Трампа та необхідність балансувати між різними фракціями республіканців роблять його політичні перспективи нестабільними.

