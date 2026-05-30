Україна планує виготовити 50 тисяч наземних дронів у 2026 році

В Україні вже працюють 280 компаній-виробників наземних дронів.

Україна продовжує активно розвивати напрямок наземних роботизованих комплексів, які дедалі частіше виконують завдання на передовій замість військових.

У 2026 році країна планує випустити близько 50 тисяч безпілотних наземних платформ. Про це розповів керівник українського оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк в інтерв'ю The War Zone.

За його словами, виробництво рухається відповідно до плану, озвученого президентом України Володимиром Зеленським. Попри амбітність поставленої мети, в Україні впевнені, що зможуть забезпечити армію значно більшою кількістю роботизованих систем, ніж у попередні роки.

Сьогодні близько 99% безпілотників, які використовуються українськими військовими, виробляються всередині країни. У сфері наземних роботів працюють уже 280 українських компаній, які створили понад 550 різних моделей техніки.

Для чого використовують наземні дрони

Найпоширенішою категорією залишаються логістичні роботи. Вони доставляють боєприпаси, будівельні матеріали, продукти та інші вантажі у так звану "сіру зону" поблизу лінії фронту.

За словами Гриценюка, останні 10-15 кілометрів до передових позицій є особливо небезпечними через постійну загрозу ударів дронів. Саме тому українська армія намагається максимально замінити людей роботизованими платформами.

Лише у березні наземні дрони виконали близько 9 тисяч логістичних місій, а у квітні цей показник перевищив 10 тисяч.

Ще один важливий напрямок – евакуація поранених. Спеціальні роботизовані платформи дозволяють вивозити бійців із небезпечних районів без ризику для рятувальних груп.

Бойові роботи вже воюють на фронті

Окрему категорію становлять бойові наземні дрони. В Україні вже створено понад десять моделей таких систем.

Вони можуть атакувати російських військових, знищувати бронетехніку, встановлювати міни, а також виконувати функції мобільної протиповітряної оборони.

За словами очільника Brave1, деякі комплекси використовуються для боротьби з ударними дронами Shahed, FPV-дронами, включаючи моделі на оптоволокні, а також навіть із легкими літаками.

Бойові роботи оснащуються різними видами озброєння – від кулеметів калібру 5,45 мм та 7,62 мм до великокаліберних 12,7-мм систем і автоматичних гранатометів.

Штучний інтелект став ключовою перевагою

Гриценюк наголосив, що сучасні бойові роботи практично неможливо ефективно використовувати без елементів штучного інтелекту.

Системи машинного зору дозволяють автоматично виявляти, розпізнавати, класифікувати та супроводжувати цілі, а також допомагають оператору ухвалювати рішення щодо їх ураження.

За його словами, саме в цій сфері Україна має перевагу над Росією, тому технічні подробиці роботи таких систем не розголошуються.

Оптоволокно для наземних дронів поки не стало популярним

На відміну від FPV-дронів, наземні роботи майже не використовують оптоволоконні канали управління.

Причина полягає в особливостях їхньої роботи: більшість платформ повинні не лише рухатися до цілі, а й повертатися назад. Оптоволоконний зв'язок значно обмежує такі можливості, тому наразі використовується лише в окремих експериментальних проєктах.

Україна задає нові стандарти роботизованої війни

На тлі тривалої війни Україна стала одним із глобальних лідерів у сфері наземних безпілотних систем. Швидкість розробки та масштаб застосування таких роботів вже привертають увагу військових експертів усього світу.

Українські наземні дрони дедалі частіше беруть на себе небезпечні завдання – від доставки боєприпасів до ведення бою, що дозволяє зберігати життя військових та підвищувати ефективність дій на фронті.

