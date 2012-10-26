Європейські фахівці проведуть в Україні тренінг з кіберзлочинності

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні Координатор проектів ОБСЄ в Україні Мадіна Джарбусінова передала міністерству спеціальне обладнання, що допоматиме у боротьбі з кіберзлочинністю.

У 2012 році за сприяння ОБСЄ в Україні розроблено навчальний курс з розслідування кіберзлочинів. Уже в листопаді цього року на базі курсу, з використанням переданого обладнання фахівці від ОБСЄ проведуть двотижневий тренінг для співробітників Управління боротьби з кіберзлочинністю, які в подальшому навчатимуть своїх колег з територіальних підрозділів.