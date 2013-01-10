В усьому світі зросла кількість доменних імен

Про це повідомляється на сайті компанії «Хостмайстер» з посиланням на дані дослідження компанія Verisign.

При цьому 105 млн доменів припадають на домени ccTLD. Їх сукупний результат за підсумками 3-го кварталу точно дорівнює "доменному внеску" домена .COM.

Серед країнових і цільових доменів верхнього рівня лідирує .COM, за ним слідом ідуть .DE (Німеччина), .NET, .TK (Токелау), .UK (Велика Британія), .ORG, .INFO, .CN (Китай), .NL (Нідерланди) і .RU (Росія).

За даними компанії «Хостмайстер», за підсумками 2012 року загальна кількість доменних імен у домені .UA становила більш як 0,7 млн штук.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмайстер» створене у 2001 році, компанія є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного вигляду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів у ньому