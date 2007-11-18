Старт ”Зеніту-3SL” за програмою ”Морський старт” призначено на сьогодні

Запуск українсько-російської ракети-носія "Зеніт-3SL", яка має вивести на орбіту супутник зв`язку Thuraya-3 у рамках програми "Морський старт" (Sea Launch), призначено на 18 листопада з майданчика плавучої платформи "Одіссей" в Тихому океані.

Про це говориться в повідомленні компанії Sea Launch Company, текст якого має УНІАН.

У повідомленні наголошується, що запуск заплановано на неділю на 15.37 GMT (17.37 за київським часом).

Ракета-носій "Зеніт-3SL" з космічним апаратом Thuraya-3 стартує з морської платформи "Одіссей" з району Тихого океану. Перший і другий ступені ракети відділяться від апарату з розгінним блоком, відповідно, через дві з половиною і вісім з половиною хвилин після старту. Вони впадуть в океан. Після цього відбудеться включення двигунів розгінного блоку "ДМ". За рахунок двох включень двигунів, розгінний блок виведе 5-тонний супутник Thuraya-3 на цільову геосинхронну орбіту заввишки 35 тис. км. Термін експлуатації супутника - приблизно 12 років, повідомляється на сайті компанії Sea Launch.

Як повідомлялося, раніше запуск ракети було відкладено на невизначений термін через несприятливі погодні умови в районі старту.

Запуски супутників Thuraya-1 і Thuraya-2 успішно пройшли в 2000 і 2003 роках.

Нинішній пуск стане першим після того, як 30 січня 2007 року ракета-носій "Зеніт-3SL" не змогла вивести на орбіту багатофункціональний телекомунікаційний супутник NSS-8 компанії NewSkies (Нідерланди). На першій хвилині польоту ракета-носій впала в Тихий океан. То був 24-й запуск за програмою і другий невдалий.