Між Індією і Китаєм загострилися відносини через спірні території

Як пише РІА Новости, у неділю ЗМІ Індії повідомили, що підрозділ армії КНР 15 квітня увійшов на 10 кілометрів углиб спірного сектора Даулат Біг Олді в кашмірському регіоні Ладах в Гімалаях. На відміну від більшості попередніх інцидентів китайські військові не пішли, а розбили табір. У той же день, за даними індійської преси, лінію фактичного контролю перетнули китайські вертольоти.

Китай заперечує факт заходу своїх військ на індійську територію. Хоча формально основною метою поїздки міністра називається підготовка візиту до Нью-Делі глави уряду КНР Лі Кецяна, в першу чергу, вона значуща у зв'язку із загостренням двосторонніх відносин через інцидент у Гімалаях. "Я вірю в спільність наших інтересів, і нам не слід забувати про роки зусиль, витрачених на розвиток наших відносин. Я думаю, це добре, що ми ведемо діалог", - наводить газета Hindustan Times заяву глави МЗС Індії Хуршида.

У 20 кілометрах від табору китайських військових знаходиться пост індійської Індо-тибетської прикордонної поліції - спеціального підрозділу, який несе службу на кордоні з китайським Тибетом. Індійська армія планує направити в Гімалаї додаткові військові частини.

Міністр оборони Індії А.К. Ентоні в середу повідомив що ведуться переговори на різних рівнях з метою мирного вирішення інциденту. Територіальна суперечка Індії і КНР стосується приналежності ділянки гірської території на півночі Кашміру, а також майже 60 тисяч квадратних кілометрів в північно-східному штаті Аруначал-Прадеш.