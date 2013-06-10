Сьогодні Apple може представити нову версію iPad

Принаймні, так вважають представники американського виробника аксесуарів Hard Candy Cases.

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Вони впевнені, що презентація новинки iPad відбудеться 10 червня під час відкриття Всесвітньої конференції розробників на платформі Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2013), яка стартує на цьому тижні в Сан-Франциско. За сформованою традицією в день відкриття конференції керівник Apple виступить з головною доповіддю, пише Newsru.com.

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Про те, які теми будуть в ній порушені, і які новинки компанія припускає анонсувати, можна лише здогадуватися. Проте в Hard Candy Cases впевнені, що серед них буде і свіжа версія планшета. Компанія навіть анонсувала спеціальні аксесуари для нього - чохли ShockDrop і Squish вартістю 34,99 і 49,99 доларів відповідно - і почала приймати на них попередні замовлення.

Тим часом не виключено, що час для анонсу чохлів компанія вибрала невдало. Багато експертів сходяться на думці, що на WWDC 2013 навряд чи будуть представлені нові продукти лінійок iPhone і iPad, вважаючи, що Apple обмежиться анонсом нових версій ОС iOS і OS X, а також, можливо, презентацією потокової радіослужби iRadio. Що стосується масового виробництва нового iPad, то, з чуток, воно стартує тільки в червні або липні 2013 року, а його поставки намічені на вересень. Раніше сам глава Apple Тім Кук заявив, що нові інноваційні продукти компанії вийдуть в кінці року і в 2014 році.