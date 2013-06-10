Apple презентувала новинки: оновлений Macbook і нова ОС Mavericks
Apple оновила лінійку ноутбуків MacBook Air. Нові комп'ютери компанія анонсувала на презентації 10 червня.
Ноутбуки отримали процесори Intel четвертого покоління (архітектура Haswell). Комп'ютери працюють від батареї довше, ніж пристрої попереднього покоління: 11-дюймова модель - до 9 годин, 13-дюймова модель - до 12 годин, повідомляє Lenta.ru.
Поставки нових «макбуків» розпочнуться 10 червня. «Маленький», 11-дюймовий ноутбук коштує від 999 доларів, а «великий», 13-дюймовий - від 1099 доларів. Доступні комп'ютери з 128 і з 256 гігабайтами пам'яті.
Apple також анонсувала нове покоління робочих станцій Mac Pro. Вони, на відміну від інших пристроїв компанії, будуть збиратися не в Китаї, а на заводі на території США.
Особливості Mac Pro - «здвоєний» процесор AMD, підтримка швидкісного інтерфейсу Thunderbolt 2 і моніторів з роздільною здатністю 4K, а також мініатюрний корпус (одна восьма від обсягу старого Mac Pro).
Також компанія представила нову операційну систему для комп'ютерів Mac. Вона отримала кодову назву Mavericks.
Серед нововведень в Mavericks - вкладки в програмі Finder, розмітка контенту тегами (вони, зокрема, спрощують пошук) і поліпшена підтримка декількох екранів.
Представники Apple відзначили, що Mavericks в порівнянні з попередніми версіями OS X працює швидше завдяки технології «стиснення пам'яті». Ноутбуки на новій ОС будуть довше тримати заряд батареї, заявили вони.
Браузер Safari, вбудований в OS X, отримав бічну панель із закладками. У ході презентації співробітники Apple підкреслили, що Safari більш енергоефективний, ніж Chrome і Firefox.
Apple також оновила «Календар», впровадила в Mavericks технологію iCloud Keychain - вона позбавляє користувача необхідності запам'ятовувати довгі паролі, - і допрацювала «Центр повідомлень»: тепер користувач може відповісти на адресований йому твіт або повідомлення в соціальній мережі.
До складу Mavericks увійшли додатки, які раніше були атрибутом мобільної «операційки» iOS: «Карти» і книжковий додаток iBooks. Вміст є загальним: в iBooks на комп'ютері користувач побачить ті ж книги, що і на мобільному пристрої.
Розробники зможуть завантажити попередню версію Mavericks починаючи з 10 червня. Фінальна версія операційної системи вийде восени 2013 року.
Попередня версія OS X, Mountain Lion, вийшла в 2012 році. Apple назвала її «найуспішнішою версією» операційної системи, зазначивши, що користувачі придбали 28 мільйонів копій.