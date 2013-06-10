Apple презентувала новинки: оновлений Macbook і нова ОС Mavericks

Ноутбуки отримали процесори Intel четвертого покоління (архітектура Haswell). Комп'ютери працюють від батареї довше, ніж пристрої попереднього покоління: 11-дюймова модель - до 9 годин, 13-дюймова модель - до 12 годин, повідомляє Lenta.ru.

Поставки нових «макбуків» розпочнуться 10 червня. «Маленький», 11-дюймовий ноутбук коштує від 999 доларів, а «великий», 13-дюймовий - від 1099 доларів. Доступні комп'ютери з 128 і з 256 гігабайтами пам'яті.

Apple також анонсувала нове покоління робочих станцій Mac Pro. Вони, на відміну від інших пристроїв компанії, будуть збиратися не в Китаї, а на заводі на території США.

Особливості Mac Pro - «здвоєний» процесор AMD, підтримка швидкісного інтерфейсу Thunderbolt 2 і моніторів з роздільною здатністю 4K, а також мініатюрний корпус (одна восьма від обсягу старого Mac Pro).

Також компанія представила нову операційну систему для комп'ютерів Mac. Вона отримала кодову назву Mavericks.

Серед нововведень в Mavericks - вкладки в програмі Finder, розмітка контенту тегами (вони, зокрема, спрощують пошук) і поліпшена підтримка декількох екранів.

Представники Apple відзначили, що Mavericks в порівнянні з попередніми версіями OS X працює швидше завдяки технології «стиснення пам'яті». Ноутбуки на новій ОС будуть довше тримати заряд батареї, заявили вони.

Браузер Safari, вбудований в OS X, отримав бічну панель із закладками. У ході презентації співробітники Apple підкреслили, що Safari більш енергоефективний, ніж Chrome і Firefox.

Apple також оновила «Календар», впровадила в Mavericks технологію iCloud Keychain - вона позбавляє користувача необхідності запам'ятовувати довгі паролі, - і допрацювала «Центр повідомлень»: тепер користувач може відповісти на адресований йому твіт або повідомлення в соціальній мережі.

До складу Mavericks увійшли додатки, які раніше були атрибутом мобільної «операційки» iOS: «Карти» і книжковий додаток iBooks. Вміст є загальним: в iBooks на комп'ютері користувач побачить ті ж книги, що і на мобільному пристрої.

Розробники зможуть завантажити попередню версію Mavericks починаючи з 10 червня. Фінальна версія операційної системи вийде восени 2013 року.

Попередня версія OS X, Mountain Lion, вийшла в 2012 році. Apple назвала її «найуспішнішою версією» операційної системи, зазначивши, що користувачі придбали 28 мільйонів копій.