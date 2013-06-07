Apple обміняє старі iPhone на нові

Покупець зможе отримати iPhone 5, здавши старий смартфон і доплативши деяку суму. Компанія Apple і стільникові оператори планують реалізувати отримані по обміну попередні моделі iPhone за межами США. Організацією процесу трейд-ін буде займатися компанія Brightstar, дистрибутор мобільних телефонів.

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Скуплені моделі iPhone 4 і 4S планується продати на ринках, що розвиваються як відновлені. "Такий підхід допоможе продати більше смартфонів Apple, тому що вони будуть більш доступні для користувачів", - вважає Роджер Ентнера (Roger Entner), аналітик компанії Recon Analytics, повідомляє РІА Новости.

Як раніше повідомляло видання Digit.ru, компанія Samsung виграла патентний суд, і торгова комісія США наказала заборонити імпорт деяких старих моделей Apple в США, включаючи iPhone 4. Так як вся техніка американської компанії виробляється в Китаї, така заборона буде означати припинення продажів старих моделей. Таким чином, введення операції трейд-ін може бути ходом у відповідь Apple, що виводить з обігу старі моделі.

На даний момент програма трейд-ін діє у американського стільникового оператора AT & T, який платить по 200 доларів за справні iPhone 4 і 4S, що дозволить деяким користувачам безкоштовно отримати молодшу модель iPhone 5. Згідно з прогнозом інвестиційної компанії Ganot, цього року частка користувачів, які скористалися програмою трейд-ін, може скласти 20% порівняно з 11% в 2011.

Apple продала за другий квартал поточного фінансового року (завершився 30 березня 2013) 37,4 мільйона смартфонів iPhone, що на майже 7% більш ніж за аналогічний період роком раніше.