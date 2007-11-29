”Кіберпонеділок” змусив американців витратити рекордну суму

Впродовж "кіберпонеділка", 28 листопада 2007 року, американці витратили в інтернет-магазинах рекордну суму в 733 мільйони доларів, повідомляє AFP з посиланням на дослідження ринку, проведені ComScore. Всього впродовж листопада на онлайн-покупки у мешканців США пішло 10,7 мільярда доларів.

Глава ComScore наголосив, що хоча "кіберпонеділкові" і вдалося встановити абсолютний рекорд продажів за день, позначка в 800 мільйонів доларів за добу може бути подолана в найближчі передсвяткові тижні.

Зростання продажів склало проти "кіберпонеділка" 2006 року 21 відсоток. Звертає увагу, що покупці в середньому стали витрачати на 12% менше, ніж рік тому. Збільшення рівня продажів досягнуте за рахунок 38-процентного збільшення кількості онлайн-покупців.

"Кіберпонеділком" називається перший понеділок після дня Подяки, коли американці традиційно здійснюють покупки переважно в інтернет-магазинах. Всього, за прогнозами дослідницької компанії JupiterResearch, напередодні свят американці витратять в Мережі більше 39 мільярдів доларів.

Лента.ру