Помер відомий зломщик мікрокомп'ютерів

За інформацією патолого-анатомічного бюро Сан-Франциско, хакер помер "напередодні". Інші подробиці не повідомляються.

За кілька днів Б.Джек мав взяти участь у з'їзді хакерів "Чорний капелюх" (Black Hat) у Сан-Франциско, де планував продемонструвати нову технологію виведення з ладу кардіостимуляторів. Технологія, за словами хакера, дозволяє вбити людину з відстані більше 9 м.

Б.Джек, експерт з безпеки, став одним з найвідоміших хакерів після того, як в 2010 р. продемонстрував так званий "Джекпотінг": зламавши банкомати, він змусив їх буквально "випльовувати" готівку, як це відбувається при виграші в ігровому автоматі.

Як талановитий хакер, Б.Джек міг виявляти жучки в мікрокомп'ютерах, які є частиною більш складних пристроїв, таких як медичне обладнання та банківська техніка, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.