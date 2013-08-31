У США Apple приймає старі iPhone в рахунок оплати нових

Програма реалізується в США спільно з дистриб'ютором смартфонів Brightstar. Власник повинен принести свій телефон в Apple Store, де консультант визначить, чи підлягає пристрій обміну, і встановить ціну, повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Apple Емі Бессетт.

Максимальна вартість, за яку Apple Store приймає смартфон становить 280 доларів. Користувач може здати телефон з контрактом, однак зобов'язаний перереєструвати той же контракт на новий пристрій. Apple приймає смартфони з розбитим екраном, проте не приймає iPhone, пошкоджені водою, пише РІА Новости.

Далі користувач може або прийняти умови і купити новий iPhone з доплатою, або відмовитися від угоди. Якщо він погодиться, то, наприклад, може обміняти вживаний iPhone 5 з 16 Гбайт пам'яті на аналогічний новий без контракту приблизно за 370 доларів. За даними CNBC, максимальна цінність обміну в Apple Store нижча, ніж в Amazon, проте вища, ніж у Best Buy та інших ритейлерів.

Крім очищення складів від iPhone попередніх поколінь і стимулювання продажів нових смартфонів через власні магазини, плюсом такої програми може стати зростання числа відвідувачів Apple Store в цілому. Якщо покупці приходять у фірмовий магазин Apple за iPhone, вони також можуть зацікавитися іншими пристроями виробника, наприклад iPad або Mac. Крім того, здані пристрої Apple може відремонтувати і продавати зі значним дисконтом на ринках, що розвиваються.

Чутки про запуск програми ходили з липня, коли глава Apple Тім Кук відзначив, що він не проти trade - in. Аналогічні програми із заміни старих iPhone на нові існують в американських і європейських ритейлерів та операторів, наприклад Best Buy, Verizon Wireless і AT&T. Чи буде програма запущена в інших країнах, не уточнюється.