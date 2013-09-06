ЗМІ: Microsoft викупить облігації Nokia на $2 млрд

Угода повинна допомогти фінській компанії виплатити позику, використану для купівлі частки німецького концерну Siemens AG в підприємстві Nokia Siemens Networks - NSN, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Bloomberg.

Облігації будуть погашені після завершення купівлі компанією Microsoft мобільного підрозділу Nokia в першому кварталі 2014 року.

У липні Nokia погодилася придбати 50% акцій компанії Siemens за 1,7 млрд євро. Угода передбачала, що 1,2 млрд будуть виплачені готівкою, а після закриття угоди Nokia виплатить інші 500 млн євро, які отримає від німецького концерну у вигляді кредиту. Для здійснення операції Nokia також взяла позику в розмірі 1,2 млрд євро у банку JP Morgan Chase.

Американська компанія Microsoft 2 вересня підтвердила намір придбати підрозділ фінської корпорації Nokia. Очікується, що передача сегмента Nokia буде завершена в першому кварталі 2014 року. Microsoft також отримає всі патенти Nokia на мобільні пристрої.