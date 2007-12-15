В останні 5 років жіночі сумки серйозно поважчали

За останні п`ять років дамські сумки поважчали на 38 відсотків. Як пише The Daily Mail, згідно з даними досліджень, середня дамська сумочка разом з вмістом важить нині 2,4 кілограма, а в найближче десятиліття її вага збільшиться до трьох кілограмів.

Представник компанії Asda, на замовлення якої робиилося дослідження, Файона Ламберт (Fiona Lambert) розповіла, що дедалі більшу популярність здобувають великі сумки, і жінки все частіше носять їх на плечі, а не в руках. За словами Ламберт, плече сучасної жінки зазнає такого навантаження, наче вона працює на будівництві. Особливо сильно жіночі плечі страждають від сумок з довгими ремінцями.

Однією з причин обважнення сумок називають те, що крім предметів туалету в них тепер лежить дедалі більше гаджетів* - жінки носять з собою ноутбуки, телефони, органайзери, диктофони, фото- і відеопристрої.

* Гаджет (англ. gadget, приналежність) - технічне пристосування (зокрема з цифровими технологіями), що має високу функціональність, але обмежені можливості (спеціалізація).

Лента.ру