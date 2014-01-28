Apple за рік втратила більше 3% ринку смартфонів - звіт

Згідно зі звітом, частка смартфонів склала 55,1% загального обсягу поставок мобільних телефонів у світі в порівнянні з 41,7% роком раніше.

За даними IDC один з найбільших виробників техніки корпорація Samsung збільшила частку ринку до 31,3% проти 30,3% у 2012 році. Компанія за минулий рік продала 314 млн смартфонів і, таким чином, здобула перше місце в рейтингу.

Компанія Apple в 2013 році скоротила частку ринку до 15,3% з 18,7% роком раніше. У свою чергу корпорація минулого року змогла продати 153 млн iPhone.

До п'ятірки лідерів також увійшла компанія Huawei, яка продала 49 млн смартфонів (4,9% частки ринку), південнокорейська LG - 48 млн пристроїв (4,8% частки ринку) і компанія Lenovo - 46 млн пристроїв (4,5% частки ринку).

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