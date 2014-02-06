СБУ вимагала від інтернет-провайдерів дані про користувачів - інтернет-асоціації

«Ми виступаємо із заявою, в якій вважаємо за необхідне висловити свою стурбованість у зв'язку з прискореним згортанням в Україні прав людини на інформацію, свободу слова та висловлювання думки разом з іншими фундаментальними свободами», - сказано в листі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Під відкритим листом підписалися голова Правління Інтернет асоціації України Тетяна Попова, голова Комісії УСПП із питань науки й IT Іван Пєтухов і голова Правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України Елліна Шнурко-Табакова.

У зверненні експерти зазначають, що низка операторів і провайдерів телекомунікацій до 28 січня поточного року отримували від слідчих органів СБУ запити на надання відомостей про абонентів або користувачів Інтернету, які протягом встановленого періоду відвідували сайти за певними електронними адресами.

На думку представників IT-сфери, подібні запити СБУ є спробою утиску конституційних прав людини на інформацію та свободу слова, а також мають ознаки боротьби з інакомисленням.

«Згідно зі ст. 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати й використовувати інформацію», - зазначають експерти.

Також у листі йдеться, що 19 грудня 2013 року Генеральна асамблея ООН одностайно прийняла резолюцію про захист особистої інформації користувачів Інтернету та інших форм електронних комунікацій від втручання в приватне життя, зокрема з боку спецслужб. Резолюція засуджує подібні дії й окремо підкреслює небезпеку, яку несе масовий збір особистої інформації користувачів, що може призвести до серйозних порушень основних прав людини.

Як повідомляв раніше УНІАН, екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден у 2013 році передав газетам Washington Post і Guardian низку секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великої Британії в Інтернеті. Після цього спецслужби різних країн почали активно фігурувати в скандалах щодо перехоплення даних користувачів «Всесвітнього павутиння».

Наприкінці 2013 року найбільші компанії світу сфери IT (Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, Twitter, LinkedIn і AOL) звернулися у відкритому листі до уряду США з проханням обмежити спостереження за користувачами Інтернету й реформувати Агентство національної безпеки.

У результаті, в грудні минулого року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про захист особистої інформації користувачів Інтернету.