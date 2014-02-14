Facebook буде пропонувати юзерам 50 варіантів статі

05:00, 14 лютого 2014
Наука та IT
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Facebook буде пропонувати нові гендерні варіації при виборі графи "стать". Список планується розширити до 50 позицій.

REUTERS

Соціальна мережа анонсувала появу нових гендерних ідентифікаторів, як "андрогін", "транссексуал", "бігендер", "ніякий", "від жінки до чоловіка" і т.д., пише ТСН

Також можна буде вибрати не стандартне звернення "він/вона", а нейтральне, наприклад, "воно" ("вони").

Користувачі зможуть також обмежити коло друзів, які будуть бачити їх стать.

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