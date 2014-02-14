Facebook буде пропонувати юзерам 50 варіантів статі

Соціальна мережа анонсувала появу нових гендерних ідентифікаторів, як "андрогін", "транссексуал", "бігендер", "ніякий", "від жінки до чоловіка" і т.д., пише ТСН.

Також можна буде вибрати не стандартне звернення "він/вона", а нейтральне, наприклад, "воно" ("вони").

Користувачі зможуть також обмежити коло друзів, які будуть бачити їх стать.