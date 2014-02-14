Facebook буде пропонувати юзерам 50 варіантів статі
05:00, 14 лютого 2014Наука та IT
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Facebook буде пропонувати нові гендерні варіації при виборі графи "стать". Список планується розширити до 50 позицій.
Facebook буде пропонувати юзерам 50 варіантів підлоги / REUTERS
Соціальна мережа анонсувала появу нових гендерних ідентифікаторів, як "андрогін", "транссексуал", "бігендер", "ніякий", "від жінки до чоловіка" і т.д., пише ТСН.
Також можна буде вибрати не стандартне звернення "він/вона", а нейтральне, наприклад, "воно" ("вони").
Користувачі зможуть також обмежити коло друзів, які будуть бачити їх стать.
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