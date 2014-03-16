Кілька сайтів НАТО зазнали DDoS атаки

05:01, 16 березня 2014
Наука та IT
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Кілька сайтів Північноатлантичного альянсу було виведено з ладу масовою DDoS атакою.

Невідомі атакували сайти НАТО / Reuters

Про це повідомила речниця альянсу Оана Лунгеску на своїй сторінці у Твіттері.

"Кілька сайтів НАТО стали об'єктом серйозної DDoS  атаки", - написала Лунгеску.

Читайте такожХакери додали слово «nazi» до заголовків сайту Russia TodayЗа її словами, спеціалісти вже працюють над відновленням роботи сайтів. Водночас, станом на 05:00 ранку за Києвом ресурс nato.int все ще недоступний.

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