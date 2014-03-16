Кілька сайтів НАТО зазнали DDoS атаки

Про це повідомила речниця альянсу Оана Лунгеску на своїй сторінці у Твіттері.

"Кілька сайтів НАТО стали об'єктом серйозної DDoS атаки", - написала Лунгеску.

Читайте такожХакери додали слово «nazi» до заголовків сайту Russia TodayЗа її словами, спеціалісти вже працюють над відновленням роботи сайтів. Водночас, станом на 05:00 ранку за Києвом ресурс nato.int все ще недоступний.