Американців віднадять від безлімітного інтернету

Провідний американський інтернет-провайдер і кабельна телекомпанія Time Warner Cable розглядає можливість запровадити обмеження на обсяг скачаної інформації, пише видання Ars Technica з посиланням на форум Broadband Reports. При перевищенні ліміту абонентам доведеться доплачувати за викачану додатково інформацію.

Досі звичайні американські провайдери пропонували користувачам безлімітні тарифи. Обмеження трафіку характерні переважно для мобільних операторів, що надають бездротовий доступ в інтернет.

На сайті Broadband Reports наводяться дані з нібито розісланих планів Time Warner Cable. Там зазначено, що "Оплата за фактом споживання" (Consumption Based Billing) буде запроваджена в тестовому режимі в техаському підрозділі і стосуватиметься тих 5 відсотків користувачів, які наразі використовують 50 відсотків трафіку.

Пілотний проект запустять в першому кварталі 2008 року і за його результатами ухвалять рішення про розгортання системи оплати за трафік по всій країні.

Деякі з інтернет-провайдерів, зокрема, Comcast, вже обмежують доступ в інтернет активним користувачам файлообмінних мереж. Comcast поки що не публікує інформації про те, який обсяг даних треба викачати, щоб зіткнутися з обмеженнями. Абоненти компанії вже поскаржилися до Федеральної комісії зв`язку США на дії Comcast, вимагаючи відшкодувати збитки з розрахунку в 195 тисяч доларів на абонента.

Лента.ру