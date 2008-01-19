Продажі IBM за рік зросли майже до 100 мільярдів доларів

Продажі IBM, однієї з найбільших IT-компаній світу, зросли вродовж 2007 року до 98,8 мільярдів доларів. Проти 2006 року цей показник збільшився на вісім відсотків, повідомляє Лента.руз посиланням на CMP Channel.

Інші показники IBM також виявилися успішними. Чистий прибуток за рік склав 10,4 мільярда доларів, або 7,18 долара на акцію. Це на 10 відсотків більше, ніж за підсумками 2006 року. А в четвертому кварталі чистий прибуток зріс на 12 відсотків, тоді як загальна виручка - тільки на 10 відсотків до 28,9 мільярдів доларів.

Незважаючи на значне зростання прибутку, акції IBM на торговій сесії 17 січня впали на 0,52 відсотка до 101,1 долара за штуку. На початку дня вони стрімко підскочили вгору, але потім, під дією негативних новин про сповільнення темпів зростання американської економіки подешевшали разом з усіма іншими акціями. Для порівняння, індекс Nasdaq впав майже на два відсотки.

Напередодні IBM подала також прогноз на 2008 рік. За даними компанії, будь-яке уповільнення темпів зростання економіки США вона зможе компенсувати збільшенням продажів за кордоном, відзначає Reuters.